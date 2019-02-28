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28.02.19 12:54

Почти 40 тыс. жителям Новосибирской области компенсируют затраты по переходу на цифровое ТВ

© РИА Новости. Артем Коренюк
28 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Заксобрания Новосибирской области одобрили в двух чтениях законопроект о компенсации малообеспеченным слоям населения затрат на переход к цифровому федеральному телевидению, сообщает пресс-служба Заксобрания.

В соответствии с законопроектом предлагается компенсировать расходы по приобретению и установке (монтажу и подключению) пользовательского оборудования. Поддержку получат жители области, доход которых ниже прожиточного минимума, а также инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей.

Законопроект устанавливает два варианта предоставления компенсации. Гражданам, проживающим в населенных пунктах Новосибирской области, находящихся вне зоны охвата сетью эфирной цифровой наземной трансляции, компенсация предоставляется в размере фактической стоимости расходов, понесенных при приобретении и установке пользовательского оборудования, но не более 6 тыс. рублей.

Для жителей поселений, охваченных сетью эфирной цифровой трансляции, размер компенсации составит не больше 1 тыс. рублей.

На компенсацию могут рассчитывать 37,5 тыс. малообеспеченных граждан, а также 1,8 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и узников концлагерей. Общие затраты на компенсации оцениваются в 57,39 млн рублей.

Если несколько членов семьи, проживающих в доме или квартире, являются малоимущими, компенсация будет только одна.

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