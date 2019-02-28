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28.02.19 12:58

Женщина осуждена в Севастополе за неоднократные похищения мужа

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
28 февраля. Interfax-Russia.ru - Нахимовский райсуд Севастополя вынес приговор троим мужчинам, которые неоднократно похищали жителя города по "заказу" супруги, требовали с него деньги за освобождение и намеревались убить, сообщила пресс-служба инстанции в четверг.

"Суд признал подсудимых виновными в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни, сопряженного с вымогательством. Один из фигурантов дела также признан виновным в приготовлении к убийству, ему назначено 11 лет лишения свободы, сообщникам - 7 и 6 лет. Наказание подсудимые будут отбывать в колонии строгого режима", - говорится в пресс-релизе.

Женщина признана виновной в подстрекательстве и пособничестве к похищению, к приготовлению к убийству. "С учетом смягчающих обстоятельств, в том числе нахождения на ее иждивении троих малолетних детей, способствования расследованию преступлений, подсудимой назначено 4 года 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима", - указывается в сообщении.

Преступления совершались в Севастополе в 2016-м году. Так, сначала мужчину-наркомана похитили и, угрожая физической расправой, вынудили отдать 230 тысяч рублей, после чего отпустили. В правоохранительные органы он не заявил.

Через два месяца похищение повторилось. Теперь инициатором стала жена, которая "надеялась, что насильственное удержание поможет мужу избавиться от наркозависимости".

"Жертву вновь силой посадили в машину, увезли на съемную квартиру, пристегнули наручниками к батарее. Нанося побои, требовали заплатить миллион за освобождение, но потерпевший отказался. Далее соучастники перевозили мужчину по квартирам, постепенно снижая сумму выкупа", - сообщает суд.

Пока охранник спал, похищенный сбежал - снял наручники, связал простыни, спустился с балкона на улицу и направился домой, но его жена позвонила сообщникам, и похищение повторилось.

"Спустя несколько дней стало очевидно, что потерпевший не будет платить. Чтобы скрыть следы преступления, было решено убить мужчину. Супруга приобрела участок в Сакском районе Крыма, там планировалось закопать тело, заранее была вырыта яма. Когда жертву везли к месту удержания, преступников задержали сотрудники правоохранительных органов", - говорится в пресс-релизе.

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