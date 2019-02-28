Весна в Крыму начнется с ливней и шквалов до 27 м/с

28.02.19 13:04

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Крымское управление МЧС России распространило экстренное предупреждение в регионе на вечер четверга и пятницу в связи с приближением непогоды.

"Во второй половине дня и до конца суток 28 февраля, в течение суток 1 марта в Крыму ожидаются очень сильный юго-западный ветер, с переходом на северо-западный, 22-27 м/с; 1 марта местами сильный дождь, в горах - со снегом", - сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Спасатели рекомендуют жителям полуострова и туристам не оставлять автомобили под большими деревьями, держаться от них подальше на улице и не ходить возле ЛЭП.