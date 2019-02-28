Систему долговременного ухода за пожилыми людьми создадут в Ростовской области

28.02.19 13:13

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Ростовской области с начала года приступили к реализации нового регионального проекта "Старшее поколение", который аккумулировал в себе старые и новые меры помощи, сообщила министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

"Самое главное, что планируется создать - это система долговременного ухода за пожилыми. Мы будем это делать совместно с Минздравом. Это комплексное наблюдение и профилактика, ранее выявление проблем. Будем расширять сеть геронтологических отделений в учреждениях. Наработанные практики будем распространять на муниципалитеты", - сказала министр на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Юг" в четверг.

По ее словам, сегодня средний возраст проживающих в региональных домах-интернатах составляет 80,5 лет.

"Мы сегодня создаем центры серебряного волонтерства, уже более 500 чел. В области получили волонтерские книжки. А также ищем точечно те формы, которые сегодня интересны пожилым. Например, в январе в Волгодонске стартовал проект обучения пожилых ментальной арифметике.", - отметила Е.Елисеева.

Помимо этого, министерство налаживает контакт с оператором федерального проекта "Старость в радость" - на конец марта запланировано большое совещание, на котором будет составлена дорожная карта адресной помощи старикам, в том числе о развитии системы долговременного ухода, добавила министр.