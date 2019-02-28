Краснодар закупит 33 трамвая на 1 млрд рублей из областного бюджета

28.02.19 13:21

© РИА Новости. Георгий Зимарев

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Краснодарский край в 2019 году направит 1 млрд рублей на обновление трамвайного парка в краевой столице, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Как сообщил глава Краснодара Евгений Первышов, это самое масштабное обновление трамвайного парка в современной истории города.

"Мы сейчас получаем беспрецедентную поддержку администрации Краснодарского края, главы региона. По решению губернатора Кубани уже определена субсидия в 3 млрд рублей на ближайшие 3 года. Нынешнее поступление в 1 млрд рублей - первая часть. Нам важно сейчас оперативно и качественно провести все конкурсные процедуры, отработать механизм приобретения и поставки новых трамваев. Достаточно жесткие технические требования, в том числе по мощности системы кондиционирования пассажирского салона, мы подготовили. Приобретать будем технику российских производителей - в нашей стране выпускают современные и качественные трамваи. После получения первой партии рассчитываем ещё в этом году обратиться за остальной субсидией, чтобы гарантированно в бюджетах 2020 и 2021 года закрепить все этапы обновления трамвайного парка", - приводит пресс-служба слова Е.Первышова.

Так, в текущем году будет закуплено 33 трамвая - 27 односекционных и 6 трехсекционных. Всего в течение трех лет планируется приобрести 98 новых трамвайных вагонов.

В настоящее время в парке МУП "Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление" 268 трамвайных вагонов, 156 из них требуют замены.

Трамваи ежедневно перевозят 210 тыс. человек. На долю этого вида общественного транспорта приходится 50% от общего объёма пассажирских перевозок в Краснодаре.