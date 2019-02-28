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28.02.19 13:29

В Кремле заявили, что не будут ограничивать доступ к интернету для россиян

© РИА Новости. Александр Кряжев
28 февраля. Interfax-Russia.ru - В Кремле заявили, что не собираются вводить какие-либо ограничения в сфере пользования интернетом, но считают важным застраховать российский сегмент "всемирной паутины" от хакерских атак из-за рубежа.

"Страховка интернета от кибератак из-за рубежа вовсе не означает намерения сузить потенциал работы сети. Наоборот, мы говорим о программе цифровизации, ее дальнейшем внедрении и расширении", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя различные законопроекты в сфере информационной безопасности, в том числе в интернете.

"Никто не собирается делать какие-то усеченные варианты, искусственно сужать потенциал задействования интернета. Главное - это застраховаться от агрессивных действий из-за рубежа", - добавил он.

Отвечая на вопрос, как совмещаются меры по обеспечению информационной безопасности в сфере интернета и планы расширения доступа к сети в ходе голосования, пресс-секретарь главы государства сказал: "Дело в том, что это комплексная задача. Технологические возможности сети внутри страны должны развиваться постоянно, они должны проникать во все сферы жизни, в том числе и в электоральный процесс".

При этом, подчеркнул он, "соответствующие службы, естественно, будут заниматься тем, чтобы повышать уровень обеспечения безопасности". "В этом, собственно, и основная задача", - добавил Д.Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля определить единственного исполнителя услуг по подключению образовательных организаций и избирательных комиссий к государственным информационным системам и сети Интернет.

Согласно поручению единственный исполнитель должен обеспечить для указанных организаций закупку услуг по предоставлению доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам и к сети Интернет. Также в задачи исполнителя должны входить передача данных при осуществлении доступа к информационным системам и интернету с использованием единой сети передачи данных, а также защита этих данных.

Также единственный исполнитель должен предоставлять услуги по обеспечению "ограничения доступа к информации, распространение которой в РФ запрещено, и к информации в интернете, наносящей вред здоровью и развитию детей".

Кроме того, исполнитель должен вести мониторинг и обеспечивать безопасность связи при подключении и предоставлении доступа указанных организаций к государственным, муниципальным и иным информсистемам, к интернету в целом.

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