Массовый весенний сев в Ростовской области начнется на следующей неделе

28.02.19 13:33

© РИА Новости. Евгений Биятов

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Массовые весенние полевые работы в Ростовской области начнутся со следующей недели, сообщается на сайте регионального правительства со ссылкой на первого заместителя губернатора Виктора Гончарова.

"Мы даем старт весенним посевным работам. Они уже начались в южных районах Ростовской области. Уже более 100 тыс. га подкормлено, посеяны ячмень и горох - более 5 тыс. га. Поэтому сегодня можно сказать, что весенние посевные работы стартовали, но массово они начнутся со следующей недели", - сообщил В.Гончаров на агропромфоруме Юга России, который проходит в Ростове-на-Дону с 27 февраля по 1 марта.

Весной предстоит засеять более 1,8 млн га яровыми культурами, в том числе зерновыми и зернобобовыми - 770 тыс. га, масличными - около 900 тыс. га.

Осенью прошлого года под будущий урожай было посеяно более 2,7 млн га озимых. Таким образом, в текущем году общая посевная площадь составит около 4,6 млн га, в том числе зерновых - около 3,4 млн га.

Для весенней посевной кампании в хозяйствах имеется необходимый объем семенного материала, ГСМ, минеральных удобрений. Готовность техники на данный момент составляет более 96%.