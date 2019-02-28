Восемь коммунистов хотят баллотироваться в губернаторы Мурманской области

28.02.19 13:37

© РИА Новости. Павел Львов

28 февраля. Interfax-Russia.ru - В региональном отделении КПРФ в настоящее время насчитывается восемь желающих баллотироваться в сентябре на пост губернатора Мурманской области, заявил руководитель партийной фракции КПРФ в региональном парламенте Геннадий Степахно.

"Сейчас мы обсуждаем активно, и 2 марта будет большое (партийное) совещание по поводу кандидатов на пост губернатора. Уже поступило восемь предложений", - сказал Г.Степахно на пресс-конференции оппозиции в облдуме в четверг.

По его словам, в планах мурманских коммунистов не раскрывать имена потенциальных кандидатов до момента их выдвижения, чтобы избежать возможного давления.