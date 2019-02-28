Детские пособия увеличили опекунам и приемным семьям в Томской области

28.02.19 13:51

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательной думы Томской области на очередном собрании в четверг внесли поправки в региональное законодательство, предполагающие увеличение размера денежных выплат на содержание детей опекунам и приемным семьям, сообщает пресс-служба облдумы.

Согласно поправкам, размер ежемесячной денежной выплаты опекуну и приемной семье на содержание одного ребенка возрастает с 6 тыс. 833 рублей до 9,1 тыс. рублей для северных районов и с 5 тыс. 609 рублей до 7 тыс. 650 рублей для остальных муниципалитетов.

Вознаграждение для приемного родителя за воспитание одного ребенка возрастает с 3,3 тыс. рублей до 4,3 тыс. рублей, за воспитание двух детей - с 6,6 тыс. рублей до 8,6 тыс. рублей, за воспитание трех детей - с 9,9 тыс. рублей до 12,9 тыс. рублей, за каждого последующего ребенка - с 2,2 тыс. рублей до 2 тыс. 870 рублей.

Также депутаты скорректировали количество квартир в одном многоквартирном доме, предоставляемых детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, оставшимся без попечения родителей. Теперь оно не может превышать 25% от общего количества квартир в доме, за исключением населенных пунктов с численностью жителей менее 10 тыс. человек, а также домов, в которых менее десяти квартир.

Бюджетные средства на эти цели предусмотрены в областном бюджете 2019-2021 годов.