Путин призвал МВД улучшить ситуацию с раскрываемостью преступлений

28.02.19 14:02

© РИА Новости. Алексей Дружинин

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что положение дел в сфере раскрываемости преступлений в стране оставляет желать лучшего, каждое второе преступление остается нераскрытым.

"В этом году в ближайшей перспективе перед органами внутренних дел стоит целый ряд ответственных задач. Прежде всего, важно планомерно повышать уровень раскрываемости преступлений. На это должны быть направлены все ресурсы - оперативно-следственные и технические возможности органов внутренних дел", - сказал В.Путин в четверг на расширенном заседании коллегии МВД России.

Глава государства подчеркнул, что говорит об этом в последние годы постоянно, практически на каждой коллегии МВД.

"Однако положение дел меняется здесь медленно. И в 2018 году, как и в предыдущие годы, практически каждое второе преступление осталось нераскрытым", - заявил В.Путин.

"Прошу вас, - отметил он, - серьезно подумать, какие реальные шаги следует принять для кардинального улучшения ситуации".

При этом глава государства отметил высокий уровень безопасности на прошедшем в России в 2018 году Чемпионате мира по футболу.

"Хотел бы поблагодарить сотрудников органов внутренних дел за четкую и слаженную работу в ходе масштабных мероприятий прошлого года. Разумеется, не грех вспомнить здесь о Чемпионате мира по футболу", - сказал В.Путин на итоговой коллегии МВД РФ в четверг.

"Высокий уровень безопасности стал его визитной карточкой. Получил заслуженную оценку и многочисленных болельщиков, ваших коллег, зарубежных экспертов", - сказал В.Путин.

Он также подчеркнул, что общее количество совершаемых в стране преступлений сократилось, а уровень доверия к полиции у населения растет.

"Социологические опросы тоже показывают, что в последние годы растёт доля граждан, которые считают, что полиция оказывает существенную помощь в решении проблем. Это самый главный критерий, самая важная оценка", - сказал В.Путин.