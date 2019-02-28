МВД и деловому сообществу нужно создать регламент для работы с жалобами бизнеса - Путин

28.02.19 14:07

© РИА Новости. Алексей Дружинин

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил МВД РФ подготовить регламент для работы с жалобами и обращениями предпринимателей.

"МВД, как и другие оперативные органы, обязано оперативно подготовить регламент работы с обращениями предпринимателей. Я прошу сделать это в тесном контакте с деловым сообществом" - сказал В.Путин, выступая на расширенной коллегии МВД.

При этом он подчеркнул, что "формальные отписки" в этой сфере "никому не нужны".

"Это должен быть действенный, работающий механизм, который обеспечит интересы граждан и повысит эффективность, прозрачность самих правоохранительных органов", - сказал президент.

Также глава государства поручил МВД РФ принять участие в работе по смягчению мер пресечения по преступлениям, в которых подозреваются предприниматели.

"Верховному суду и Генеральной прокуратуре, как вы знаете, даны поручения детально проанализировать ситуацию, предложить пути устранения изъянов и в законодательстве, и в правоприменительной практике", - сказал В.Путин на расширенном заседании коллегии МВД России в четверг.

"Рассчитываю, что МВД России также примет содержательное участие в этой работе", - подчеркнул президент.

По словам российского лидера, в вопросе о давлении на предпринимателей со стороны правоохранительных органов не одна точка зрения, однако необходимо решить задачу улучшения инвестиционного климата в стране.

"Знаю, что у каждого, что называется, своя правда - она есть и у правоохранительной сферы. И подчас эта позиция не лишена здравого смысла, мягко говоря. Поэтому нужна совместная созидательная работа для того, чтобы улучшать деловой климат в стране. Это чрезвычайно важно для развития экономики", - сказал В.Путин.