МВД должно жестко пресекать распространение агрессивной идеологии среди молодежи

28.02.19 14:17

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Органы внутренних дел должны решительно противодействовать распространению идеологии агрессии в молодежной среде, заявил президент России Владимир Путин.

"Органы внутренних дел должны жестко пресекать деятельность радикальных группировок. Вместе с общественностью, с органами власти на местах, предупреждать конфликты на этнической, религиозной почве. Принимать решительные меры для выявления и наказания тех, кто пытается распространять и идеологию агрессии, насилия, нетерпимости, в том числе, а может и прежде всего, в молодежной среде", - сказал В.Путин на итоговой коллегии МВД РФ в четверг.

По словам главы государства, в России уменьшается число преступлений, совершенных подростками, но увеличивается число преступлений в отношении подростков.

"Важнейший приоритет - развитие профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Многое сделано для того, чтобы она стала более эффективной, отвечающей современным требованиям", - сказал В.Путин.

"Как показывает статистика, - подчеркнул глава государства, - в прошлом году число преступлений, совершенных подростками, уменьшилось на 3,8%, однако при этом в 2018 же году возросло число преступлений в отношении несовершеннолетних на 5%".

В.Путин потребовал держать на постоянном контроле ситуацию в так называемых "группах риска" - вместе с социальными службами, учителями, родителями, волонтерами разбираться в каждой проблемной ситуации, оперативно реагировать на попытки втягивания несовершеннолетних в преступную деятельность.

"Невнимательное, формальное отношение оборачивается здесь сломанными судьбами, а иногда и настоящими трагедиями, и те коллеги, которые занимаются этими вопросами, прекрасно понимают, о чем идет речь", - сказал В.Путин.