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28.02.19 14:12
Синоптики ждут в Петербурге умеренно теплое начало весны
Преимущественное влияние на формирование погодных условий на Северо-Западе России будут оказывать процессы циклонического характера. Периоды с антициклоническим характером погодных условий ожидаются непродолжительными.
Прогнозируется чередование периодов облачной, с осадками погоды и малооблачных, сухих дней. Температурный фон в течение месяца ожидается повышенным относительно климатической нормы.
Среднемесячная температура воздуха в Петербурге ожидается на 2-4 градуса выше климатической нормы. Месячная сумма осадков составит 80-120 % от климатической нормы.
По многолетним данным среднемесячная температура воздуха в Санкт-Петербурге в марте составляет минус 2,2 градуса. Месячная сумма осадков - 35 мм. Среднемесячная температура воздуха в Ленинградской области составляет минус 2,6 - минус 4,5 градусов, месячная сумма осадков - 31-47 мм.
В первых числах месяца преобладающие дневные температуры воздуха будут составлять минус 1-6 градусов, преобладающие ночные - минус 5-10 градусов. В дальнейшем дни станут теплее - в среднем до плюс 1-6 градусов. В отдельные дни ожидается потепление до плюс 7-10 градусов.
Преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов, однако в отдельные ночи при прояснениях температура воздуха может понижаться до минус 4-9 градусов.
На территории Ленинградской области среднемесячная температура воздуха также ожидается на 2-4 градуса выше климатической нормы. Месячная сумма осадков составит 80-120%, в отдельных районах до 160% от климатической нормы.
В первых числах месяца преобладающие дневные температуры воздуха на западе области будут составлять минус 1-6 градусов, преобладающие ночные - минус 7-12 градусов. В дальнейшем в дневное время средняя температура поднимется до плюс 1-6 градусов, и, как в Петербурге, до 7-10 градусов тепла в отдельные дни.
Преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах от минус 4 до плюс 1 градуса, в отдельные ночи при прояснениях - до минус 6-11 градусов.
В восточных районах Ленинградской области в первых числах марта преобладающие дневные температуры воздуха будут составлять минус 2-7 градусов, преобладающие ночные - минус 10-15 градусов. В дальнейшем преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах от нуля до плюс 5 градусов, при этом отдельные дни может быть теплее: с повышением температур до плюс 6-10 градусов.
Преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах от 0 до минус 5 градусов, однако в отдельные ночи при прояснениях температура воздуха может понижаться до минус 8-13 градусов.
В марте в Санкт-Петербурге абсолютный минимум температуры был зафиксирован 22 марта 1883 года и составил минус 29,9 градусов. Самая высокая температура воздуха в марте - плюс 15,3 градуса - отмечена 17 марта 2015 года.
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