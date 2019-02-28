Зима в Москве оказалась почти на 3 градуса теплее нормы

28.02.19 14:21

© РИА Новости. Максим Блинов

28 февраля. Interfax-Russia.ru - За прошедшую календарную зиму средняя температура оказалась на 2,9 градуса выше климатической нормы, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро в четверг.

"Наибольшая аномалия зафиксирована в феврале, когда средняя температура на 6 градусов превысила многолетние значения", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, за зиму на Москву выпало 154 мм осадков в эквиваленте воды, что составляет 115% от нормы.

При этом снежный покров, максимум которого пришелся на 28 января - 49 см - к концу календарной зимы уменьшился до 26 см.

Ранее в четверг Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе 1 марта до "желтого" из-за усиления ветра, метели и гололедицы.

Предупреждение будет действовать с 9:00 до 21:00 пятницы, добавили в метеослужбе.

По прогнозу Гидрометцентра, 1 марта в Москве и Подмосковье ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель и сильная гололедица.

Температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Ожидается усиление ветра до 12-17 м/сек.

Кроме того, в столичном регионе в последний день зимы начнет резко падать атмосферное давление, 1 марта оно достигнет 723 мм ртутного столба, что на 24-25 пунктов ниже нормы (747-748 мм ртутного столба).