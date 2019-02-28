Путин считает очень высоким число россиян, погибающих в ДТП

28.02.19 14:26

© РИА Новости. Илья Питалев

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин считает неоправданно высоким и трагическим количество погибающих ежедневно в ДТП россиян.

"Ситуация на дорогах, несмотря на определенные улучшения, по-прежнему остается сложной. Каждый день в ДТП погибают почти 50 и получают ранения около 600 человек. Это очень много, трагически много", - сказал глава государства в четверг на расширенном заседании коллегии МВД России.

По его словам, в прошлом году в стране были приняты меры по сокращению аварийности при пассажирских перевозках. "Как результат число погибших в ДТП по вине водителей автобусов уменьшилось на 17% - это хороший результат. Спасибо вам за это", - отметил В.Путин, обращаясь к участникам коллегии.

Тем не менее, подчеркнул он, "общее количество таких дорожных происшествий не уменьшается пятый год подряд", и в этой связи попросил сотрудников МВД принять дополнительные меры в этом направлении.

"Необходимо последовательно развивать технические средства контроля за соблюдением правил дорожного движения, расширять возможности систем автоматической фото- и видеофиксации правонарушений, предъявлять повышенные требования к сдаче правил дорожного движения и выдаче водительских прав", - сказал глава государства.