Полиция доказала причастность ОПГ к совершению 15,5 тыс. преступлений в 2018 году

28.02.19 14:34

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Российские полицейские в прошлом году смогли пресечь деятельность более 9 тыс. лидеров и активных участников организованных преступных группировок, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

"Доказана причастность организованных групп или преступных сообществ к совершению 15,5 тыс. преступлений. Пресечена деятельность более чем 9 тыс. лидеров и активных участников криминальных структур", - сказал В.Колокольцев в четверг на заседании коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Несомненно, что с принятием внесенных вами, Владимир Владимирович, в Госдуму поправок в действующее уголовное законодательство в отношении указанной категории граждан, процесс приобретет более поступательный характер", - сказал министр.

Госдума на заседании 21 февраля приняла в первом чтении президентский законопроект об уголовном наказании для создателей и участников организованных преступных сообществ (ОПС).

Законопроект ужесточает уголовную ответственность за создание преступного сообщества и руководство таким сообществом и предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.