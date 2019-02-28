Электронные визы для иностранцев могут ввести в Москве, Петербурге и Крыму

28.02.19 14:36

© РИА Новости. Артем Житенев

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Иностранные туристы смогут получить электронные визы при поездке в Калининградскую область, впоследствии такая практика может быть введена в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Севастополе, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

"В министерстве ведется работа по упрощению порядка въезда в Россию иностранных граждан в туристических целях. С учетом положительного опыта применения электронной визы в субъектах Дальневосточного федерального округа, с 1 июля такой механизм будет реализован в Калининградской области", - сказал В.Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД в четверг.

"В дальнейшем он может быть транслирован на города федерального значения и прилегающие к ним регионы", - добавил он.

С 1 августа 2018 года на Дальнем Востоке был введен упрощенный визовый режим - граждане 18 государств получили право получить электронную визу при поездке в регион. Ранее сообщалось, что такой порядок будет расширен с 1 июля этого года на Калининградскую область.

О расширении практики выдачи электронных виз для туристов из-за рубежа заявлял президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 20 февраля.

"Интерес к России, к нашей культуре, природе, историческим памятникам просто огромен. С учетом успешного опыта Чемпионата мира по футболу предлагаю шире применять электронные визы. В целом - подумать, как упростить визовые формальности для туристов, приезжающих в страну", - сказал он, выступая с посланием.

Ранее на Российском инвестиционном форуме в Сочи замминистра экономического развития Сергей Галкин заявлял, что Минэкономразвития, Минкомсвязи и правительство Москвы ведут совместную разработку платформы для выдачи электронных виз иностранцам на поездки продолжительностью от 3 до 8 дней при условии покупки турпакета.

На первом этапе въезд по электронным визам планируется разрешить через Москву, Санкт-Петербург, в дальнейшем региональный охват будет расширяться. Для оформления электронной визы поездка должна включать определенный набор услуг - проживание, экскурсии, транспорт и другие. Позже в министерстве уточнили, что электронная виза будет выдаваться самостоятельным туристам.

Туроператоры назвали эту инициативу "прорывной" для отрасли.