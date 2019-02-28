Мосгорсуд отказался освободить Майкла Калви из СИЗО

28.02.19 15:32

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд признал законным арест основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Bostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Басманного суда Москвы от 16 февраля, которым в отношении Калви избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 апреля, оставить без изменений, апелляционные жалобы адвокатов - без удовлетворения", - говорится в решении Мосгорсуда.

В компании Baring Vostok уже заявили, что арест ее основателя и старшего партнера Майкла Калви будет обжалован в вышестоящих инстанциях после решения Мосгорсуда о его законности.

"Мосгорсуд вынес решение об отказе обвиняемому в изменении меры пресечения. Компания намерена обжаловать принятое судом решение в вышестоящих инстанциях", - отмечается в нем.

"Мы убеждены в правомерности действий своих коллег, считаем, что они всегда действовали в полном соответствии с законом, продолжим защищать и отстаивать их права и не согласны с выдвинутыми обвинениями", - подчеркнули в Baring Vostok.

М.Калви, партнеру Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, партнеру фонда Вагану Абгаряну, директору по инвестициям Ивану Зюзину, а также бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику предправления Норвик банка Алексею Кордичеву и генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову вменяется хищение более 2,5 млрд рублей "Восточного" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).