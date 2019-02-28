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28.02.19 14:47

Колокольцев: МВД фиксирует значительное количество правонарушений в ТЭК

© РИА Новости. Алексей Никольский
28 февраля. Interfax-Russia.ru - Глава МВД РФ Владимир Колокольцев потребовал от экономических подразделений министерства активизировать работу по пресечению преступлений в топливно-энергетическом комплексе страны и, прежде всего, в Северо-Кавказском федеральном округе.

Выступая на заседании коллегии МВД, министр обратил внимание на высокую криминализацию в ТЭК. "Здесь фиксируется значительное количество правонарушений, включая хищение активов предприятий, уклонение от уплаты налогов, врезки в трубопроводы, оборот фальсифицированных нефтепродуктов. Руководители подразделений экономического блока просто обязаны активизировать работу", - сказал он.

"В первую очередь это касается Северо-Кавказского округа, где проблема стоит наиболее остро", - добавил глава МВД.

Министр сказал, что сохранена наступательность в пресечении коррупционных преступлений, в том числе совершаемых представителями органов исполнительной и законодательной власти. По его словам, к уголовной ответственности привлечен ряд высокопоставленных должностных лиц, а всего задокументировано свыше 23 тысяч коррупционных преступлений.

В.Колокольцев добавил, что в части возмещения ущерба по делам экономической и коррупционной направленности министерство взаимодействует с Центральным банком и Агентством по страхованию вкладов.

"Тем не менее, из 268 миллиардов рублей обеспечено возмещение только половины. Сегодня имеет место ряд факторов, препятствующих более эффективной работе", - сказал он.

По его словам, в соответствии с положением уголовно-процессуального законодательства органы расследования обязаны наложить арест на имущество и банковские счета для компенсации ущерба.

"Однако выявить и установить их в достаточном объеме не всегда представляется возможным. Зачастую на момент расследования значительная часть активов уже реализована обвиняемыми. Кроме того, широко используется криминальная схема по быстрому выводу похищенных средств за рубеж через офшорные компании и их последующая легализация", - сказал министр.

По его словам, правовой статус подобных юрисдикций не позволяет принимать действенные меры по установлению имущественных прав потерпевших.

"Взаимодействие в рамках общепринятых процедур нередко ставит результаты расследования в зависимость от усмотрения иностранных компетентных органов", - добавил В.Колокольцев.

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