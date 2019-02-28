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28.02.19 14:50
Почти 130 кг косметики и духов изъяли таможенники Приморья у гражданина КНДР
Пресс-служба Уссурийской таможни сообщает, что при досмотре пассажирского вагона на станции Хасан, на границе с КНДР, на полках в двух купе были обнаружены коробки с косметикой и парфюмерией торговых марок Loreal, Nivea, Lacoste и других общим весом 129,1 кг. Владелец товара - гражданин КНДР, - сообщил, что косметику и парфюмерию он везет на родину по просьбе друзей.
"Товар на общую сумму 173 тыс. руб. не был задекларирован и попал под превышение весовой и стоимостной нормы", - пояснили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Уссурийской таможни.
Парфюмерные товары стоимостью свыше пяти тысяч рублей по закону запрещены к вывозу из России.
В отношении жителя Северной Кореи возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров). Правонарушителю грозит штраф с конфискацией. Товар изъят, направлен на экспертизу.
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