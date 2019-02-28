Почти 130 кг косметики и духов изъяли таможенники Приморья у гражданина КНДР

28.02.19 14:50

© РИА Новости. Владимир Песня

28 февраля. Interfax-Russia.ruК - Гражданин КНДР пытался вывезти на родину около 130 кг незадекларированной косметики, сотрудники таможенного поста в Приморском крае не допустили вывоз груза из РФ.

Пресс-служба Уссурийской таможни сообщает, что при досмотре пассажирского вагона на станции Хасан, на границе с КНДР, на полках в двух купе были обнаружены коробки с косметикой и парфюмерией торговых марок Loreal, Nivea, Lacoste и других общим весом 129,1 кг. Владелец товара - гражданин КНДР, - сообщил, что косметику и парфюмерию он везет на родину по просьбе друзей.

"Товар на общую сумму 173 тыс. руб. не был задекларирован и попал под превышение весовой и стоимостной нормы", - пояснили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Уссурийской таможни.

Парфюмерные товары стоимостью свыше пяти тысяч рублей по закону запрещены к вывозу из России.

В отношении жителя Северной Кореи возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров). Правонарушителю грозит штраф с конфискацией. Товар изъят, направлен на экспертизу.