"Ипотечные каникулы" будут затронут только на новые кредитные договора

28.02.19 14:59

© РИА Новости. Владимир Федоренко

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Законопроект об "ипотечных каникулах" для людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, будет распространяться только на новые договора ипотеки, заключенные после вступления документа в силу.

Соответствующая норма содержится в законопроекте, опубликованном в электронной базе данных Госдумы.

Согласно поправкам, заемщик вправе в любой момент в течение времени действия ипотечного договора обратиться в банк с требованием о предоставлении льготного периода на срок не более 6 месяцев. В течение этого периода заемщик может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их.

Под "ипотечные каникулы" могут подпасть договора, отвечающие трем условиям: ранее положения ипотечного договора не изменялись по требованию заемщика, предметом ипотеки является единственное жилое помещение заемщика, заемщик находится в трудной жизненной ситуации.

В законопроекте определены пять критериев трудной жизненной ситуации.

На предоставление "ипотечных каникул" могут претендовать граждане, зарегистрировавшиеся в качестве безработных, инвалиды I или II группы, граждане, признанные временно нетрудоспособными на срок более 2 месяцев, а также в случае смерти трудоспособного близкого родственника заемщика, который имел на иждивении нетрудоспособных членов семьи. На льготный период могут претендовать граждане и индивидуальные предприниматели в случае снижения их заработной платы или дохода более, чем на 30% за месяц, по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год.

Банк обязан будет принять решение о предоставлении каникул по ипотеке в течение 5 рабочих дней. Заемщик в любой момент времени в течение льготного периода вправе прекратить его действие. После льготного периода платежи должны осуществляться согласно первоначальным условиям кредитного договора, и затем следует уплачивать платежи из "льготного периода".

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования. "Положения настоящего федерального закона не распространяются на кредитные договоры, договоры займа, которые заключены с заемщиками - физическими лицами до вступления в силу настоящего федерального закона", - говорится в законопроекте.