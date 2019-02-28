Свердловчане стали чаще заключать браки с иностранцами

28.02.19 15:01

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Более 30 тыс. браков было зарегистрировано в Свердловской области в 2018 году, сообщила заместитель начальника управления ЗАГС региона Наталья Храмова.

"В 2018 году отделами ЗАГС Свердловской области зарегистрировано 30 тыс. 366 актов о заключении брака. Это на 2 тыс. 576 актов меньше, чем в 2017 году (на 8%)", - сказала Н.Храмова на пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг.

Однако, по ее словам, в регионе выросло количество браков с иностранцами.

"В 2018 году количество составленных актов с иностранцами - 2 тыс. 52 акта. В 2017 году было - 1 тыс. 826. Видна тенденция на увеличение", - отметила Н.Храмова.

Она предположила, что это может быть связано с международными мероприятиями, которые прошли на территории области.

"Скорее всего, это тоже как-то повлияло на привлечение большего количества иностранных граждан в нашей области", - сказала Н.Храмова.

Так, больше всего браков было заключено с гражданами Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстан и Украины. "Из стран дальнего зарубежья можно назвать граждан Вьетнама, Германии, Израиля, Китая, Турции, Египта", - добавила она.

По данным Н.Храмовой, чаще всего женятся жители региона в возрасте от 25 до 34 лет.

Кроме того, в 2018 году в Свердловской области было зарегистрировано 20 тыс. разводов.