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28.02.19 15:07

Мордовия получила рассрочку по выплате долга федеральному бюджету

© РИА Новости. Илья Питалев
28 февраля. Interfax-Russia.ru - Мордовия договорилась с Минфином РФ о рассрочке возврата 19,8 млрд рублей долга в федеральный бюджет на срок с 2019 года по 2024 год, сообщается на сайте органов власти республики.

Со ссылкой на председателя правительства - министра финансов республики Алексея Симонова говорится, что в конце 2017 года республика получила рассрочку до 2024 года выплаты долга перед федеральным бюджетом в размере 20,5 млрд рублей. Рассрочка была предоставлена при условии сокращения дефицита республиканского бюджета и госдолга.

"Однако масштабные инвестиции, которые были сделаны в 2018 году для проведения чемпионата мира по футболу, потребовали привлечения заемных средств, и госдолг по итогам 2018 года вырос. В связи с этим было принято решение о взыскании с Мордовии этой суммы, из которой 700 млн рублей были возвращены в 2018 году и 19,8 млрд рублей подлежали возврату в течение 2019 года. Теперь же, согласно новому соглашению с Минфином, задолженность будет возвращаться с 2019 по 2024 год. В соответствии с новыми условиями в текущем году предстоит возвратить в федеральный бюджет чуть менее 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам министра финансов Мордовии, погашение планируется осуществить за счет продажи госсобственности. При этом для сохранения графика рассрочки необходимо ежегодно сокращать объем госдолга, и к 1 января 2025 года долговая нагрузка должна составить не более 100% от объема налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета.

"Мы занимались и продолжаем в спокойном режиме заниматься реструктуризацией государственного долга республики и сейчас получили очень хорошие условия для ее проведения. В соответствии с рекомендациями Минфина РФ зарезервированы средства на 2019 год в объеме 2 млрд 950 млн рублей, на 2020 год - 1 млрд 57 млн рублей, на 2021 год - 1 млрд 99 млн рублей. Эти средства поступят в республиканский бюджет от продажи имущества, находящегося в государственной собственности. При этом резервирование указанных средств не затрагивает расходы на заработную плату и меры социальной поддержки населения, а также средства, выделяемые на реализацию национальных проектов, согласно майскому указу президента РФ", - приводятся в сообщении слова главы Мордовии Владимира Волкова.

Согласно данным на сайте Минфина республики, объем госдолга Мордовии на 1 февраля 2019 года составил 56 млрд 216,997 млн рублей.

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