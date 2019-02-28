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28.02.19 15:12
МВД РФ должно быть ключевым звеном в создании условий для роста экономики
"Вы видите, в каких условиях мы живем, развиваемся, и ответом на все внешние ограничения может быть только один эффективный - создать максимально благоприятные условия для развития экономики внутри страны", - сказал В.Путин в четверг на коллегии МВД, обращаясь к В.Колокольцеву.
По словам президента, "это такая вневедомственная задача, общенациональная, государственная".
"В этой связи на органах правопорядка и, прежде всего на органах МВД, особая ответственность, потому что вы ключевое звено в этой среде. Именно они облечены особым доверием со стороны государства. Такой ответственности на бизнесе нет, а на вас есть", - сказал В.Путин.
Он напомнил, что в прошлом году было выявлено 109,5 тыс. преступлений в сфере экономики, рост составил 4,2%.
"А насколько выросла раскрываемость? Надо посмотреть. Да, бизнес обращается в правоохранительные органы в отношении своих клиентов, бизнес-партнеров и так далее. Но мы же с вами взрослые люди, просто так с улицы мало кто приходит, куда идут? К своим, да нашим, знакомым, приятелям, каким-то своим теневым партнерам из правоохранительной сферы. Вот куда идут", - сказал глава государства.
"Правоохранительным органам, людям в погонах, тем, кому государство доверило особую ответственность, в их руки вложило определенные права, нельзя забывать и про обязанности. С получением прав и табельного оружия сразу возникают и обязанности. Я хотел бы обратить на это ваше самое серьезное внимание", - заявил В.Путин, обращаясь к присутствующим генералам и офицерам.
Ранее на коллегии В.Колокольцев заявил, что часто сами представители бизнеса настаивают на проведении сложных экспертиз, что возможно только в рамках возбужденных уголовных дел.
"Сейчас мы находимся в таком положении, когда действующие нормы законодательства входят в определенное противоречие с объективными возможностями правоохранительной системы", - сказал В.Колокольцев в своем докладе.
По его словам, "значительное число обращений, поступающих в том числе от представителей деловой среды, требует проведения всего комплекса следственных действий".
"Нередко они сами настаивают на производстве судебных экспертиз, анализе многочисленных финансовых операций и бухгалтерских документов. Сделать это закон позволяет исключительно в рамках уголовного дела", - сказал министр.
Он отметил, что "на наше предложение заявителям обращаться в суд для восстановления их якобы нарушенных прав со стороны партнеров по бизнесу, как правило, слышим категорическое отрицание и требование именно возбуждения уголовного дела".
"Часть прекращенных впоследствии дел данной категории граждане воспринимают как негатив всей правоохранительной системы, представляя это давлением на бизнес", -сказал В.Колокольцев.
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