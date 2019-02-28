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28.02.19 15:20
Медведь сбежал во время гастролей пензенского цирка в Ижевске
"На вокзале ходит медведь", - написала одна из пользователей, опубликовав фотографии косолапого гостя и уточнив, что они сделаны около дома культуры железнодорожников.
По сообщению еще одного ижевчанина, в этот день в ДК должен был приехать цирк с медведем.
В пресс-службе МВД по Удмуртии агентству "Интерфакс-Поволжье" подтвердили, что в полицию поступило такое сообщение от жителей.
По словам собеседника агентства, медведь сбежал из приехавшего на гастроли пензенского цирка и уже пойман дрессировщиками.
"Медведь сбежал после выступления на улицу, через непродолжительное время был пойман дрессировщиками", - уточнил представитель МВД, добавив, что "цирк уехал, полиция проводит проверку".
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