Космос, Феврония и Роксолана родились в Свердловской области в 2018 году

28.02.19 15:25

© РИА Новости. Вячеслав Афонин

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Порядка 50,7 тыс. новорожденных детей было зарегистрировано в ЗАГСах Свердловской области в 2018 году, сообщила заместитель начальника Управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова.

"В прошлом году рождение стало меньше на 6% по сравнению с 2017 годом (...) С чем связано снижение рождаемости? С демографической ситуацией в 1990-е годы. Мы сейчас как раз пожинаем плоды того времени", - сказала Н.Храмова на пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг.

При этом она отметила, что в регионе наблюдается тенденция увеличения количества детей, рожденных в зарегистрированном браке.

"Как положительную тенденцию необходимо отметить сокращение количества детей, рожденных у одиноких матерей и с регистрацией установления отцовства. Эта тенденция она набирает рост. Эта цифра говорит о том, что дети стали появляться чаще в зарегистрированном браке", - сообщила Н.Храмова.

Она добавила, что рост рождаемости в прошлом году был отмечен в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме.

Н.Храмова также отметила, что в регионе родилось 649 двоен и семь троен.

По ее данным, жители Свердловской области называют детей именами, которые популярны на протяжении нескольких лет. Среди мужских имен в первую пятерку входят: Александр, Артем, Даниил, Дмитрий, Иван. Наиболее частые женские имена: Алиса, Анастасия, Анна, Варвара, Виктория.

Кроме того, новорожденных в 2018 году называли и редкими именами. Так мальчиков называли: Космос, Лука, Яромир, Ратибор, Сафрон, Лаврентий, Симеон, Доброслав. Девочкам давали такие имена, как Феврония, Теона, Роксолана, Лея, Женевьева, Николетта, Мадлен, Услада.

Также в Управлении ЗАГС по региону отметили, что в минувшем году порядка 2,2 тыс. жителей Свердловской области в 2018 году решили изменить фамилию или имя.

"В сравнении с прошлым годом это больше на 5%. Переменить имя у нас пожелали 618 мужчин и 1 тыс. 663 женщины", - сказала Н.Храмова на пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг.

Она отметила, что в основном жители региона выбирают фамилии супругов, бабушек или дедушек. Также в числе причин перемены имени - неблагозвучность, желание носить фамилию и имя соответствующие своей национальности или взять творческий псевдоним.

Свердловчане в 2018 году выбирали и необычные фамилии.

"У нас зафиксировано такое, когда гражданин взял себе фамилию наоборот. То есть буквы были прочитаны с конца слова. (...) Еще интересный случай - это, допустим, меняют фамилию с обычной на фамилию Миллиардер, Ангел и так далее", - добавила Н.Храмова.