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28.02.19 15:27

Экс-глава курганского УФНС отправится в колонию на 8,5 лет за взяточничество

© РИА Новости. Максим Блинов
28 февраля. Interfax-Russia.ru - Курганский городской суд в четверг вынес приговор руководителю регионального управления Федеральной налоговой службы Владимиру Рыжуку, обвиняемому в ряде коррупционных преступлений, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе суда.

"Он приговорен к лишению свободы на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что В.Рыжук обвиняется в присвоении денежных средств (ч.3 ст. 160 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, в феврале прошлого года обвиняемый, воспользовавшись тем, что налоговые органы Курганской области предъявили одному из местных предпринимателей требование об уплате недоимки по налогам со штрафами и пенями на сумму более 50 млн рублей, потребовал от бизнесмена 3 млн рублей взятки. Коммерсант передал часть требуемой суммы - 500 тыс. рублей.

Также, по данным следствия, В.Рыжук систематически - с 2014 по 2017 годы - на служебном автомобиле "Тойота" за счет бюджетных средств ездил к семье в Тюмень, ущерб составил около 400 тыс. рублей. Горюче-смазочные материалы впоследствии списывались через фиктивные путевые листы.

24 февраля 2018 года глава курганского УФНС был арестован в связи с возбуждением против него уголовного дела. Он находился под стражей вплоть до вынесения приговора.

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