Собянин предложил учредить гранты на оказание поддержки ветеранам

28.02.19 15:30

© РИА Новости. Евгений Самарин

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин предложил учредить специальные гранты и конкурсы среди волонтерских организаций города на оказание индивидуальной адресной поддержки ветеранам войны.

Мэр высказал это предложение в ходе заседания организационного комитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2020 году.

"Мне кажется, было бы правильно максимально задействовать потенциал волонтерских организаций города Москвы, возможно, учредить специальные гранты и провести специальные конкурсы среди волонтерских организаций в преддверии этого юбилея, чтобы выбрать те или иные формы оказания индивидуальной адресной поддержки ветеранов не только со стороны государства, но и со стороны общественных организаций и волонтеров", - сказал С.Собянин в четверг на заседании в столичной мэрии.

По мнению мэра, в этом направлении власти должны максимально взаимодействовать не только с ветеранскими общественными организациями, но и с любыми НКО, которые направляют усилия на поддержку ветеранов.

С.Собянин также отметил необходимость дополнительного адресного обследования условий, в которых живут ветераны. "Речь идет и о составлении перечня, что им конкретно необходимо, это связано и с бытом, и с медициной, с санаторно-курортным обслуживанием, с патронажной помощью. Многие ветераны уже не способны сами ухаживать за собой, и государство должно взять заботу, чтобы они не чувствовали себя брошенными", - подчеркнул он.