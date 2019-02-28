Автотор вложит 40 млрд рублей в создание "умного города" под Калининградом

28.02.19 15:36

© РИА Новости. Александр Гальперин

28 февраля. Interfax-Russia.ru - ГК "Автотор" подготовила проект строительства под Калининградом "умного города" на 30 тыс. человек, сообщил основатель компании Владимир Щербаков, выступая в Калининградской торгово-промышленной палате в среду.

Он также сообщил, что стоимость всего проекта оценивается в 40 млрд рублей. "Финансирование большей части у нас уже есть. Проект рассчитан на 7-8, может 10 лет, - сказал В.Щербаков. - Речь идёт о строительстве нового города примерно на 30 тыс. человек. Мы хотим построить новый город цифровой эпохи. Проект уже есть, началось инженерное обустройство".

Основатель "Автотора" отметил, что переговоры с правительством Калининградской области о возведении нового района находятся в финальной стадии.

По словам В.Щербакова, в 2020 году "Автотор" намерен построить в этом городе примерно 1,5 млн кв. м жилья, там будут жить сотрудники компании.

"Мы создаем новые рабочие места в виде заводов по производству компонентов и автомобильные заводы. Это будет наукоград, куда соберут все научные подразделения области", - отметил В.Щербаков, добавив, что для медицинского обслуживания жителей будет построен центр на основе японских технологий.

"Автотор" занимается производством автомобилей. В настоящее время завод выпускает более 30 моделей под марками BMW, Kia, Hyundai, TATA Daewoo, FAW. В 2018 года холдинг собрал 203,173 тыс. автомобилей, в 2019 году этот показатель планируется увеличить на 8-12%.