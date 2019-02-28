Роскосмос выдал воронежскому "Электросигналу" лицензию на космическую деятельность

28.02.19 15:56

© РИА Новости. Игорь Руссак

28 февраля. Interfax-Russia.ru - ОАО "Электросигнал" (входит в ОАО "Концерн "Созвездие") получило бессрочную лицензию на осуществление космической деятельности, говорится в материалах компании.

Согласно материалам компании, лицензия на осуществление космической деятельности дает "Электросигналу" право на создание, производство, ремонт и модернизацию приборов и аппаратуры для автоматического регулирования и управления, включая программные средства и их составные части.

Комментарий в связи с получением лицензии руководство ОАО "Электросигнал" предоставить отказалось.

ОАО "Электросигнал" является ведущим российским производителем средств радиосвязи специального и профессионального назначения КВ, УКВ и СДВ-диапазонов. В 2012 году предприятие вошло в состав АО "Концерн "Созвездие". В настоящее время руководством предприятия взят курс на комплексный подход поставок изделий. Ежегодно "Электросигнал" осваивает по три-четыре новых изделия разработки АО "Концерн "Созвездие".

АО Концерн "Созвездие" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") занимается разработкой и производством высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники для Вооруженных Сил, современных систем и средств, а также гражданской и телекоммуникационной продукции, систем охранной сигнализации, радиочастотной идентификации, автономной навигации и энергоэффективных технологий на основе солнечной энергии.