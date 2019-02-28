Семь лыжников попали под лавину в Карачаево-Черкесии

28.02.19 17:11

© РИА Новости. Игорь Зарембо

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Один горнолыжник погиб и один госпитализирован в результате схода лавины в районе хребта Дукка в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, еще пятерых ищут спасатели, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель ГУ МЧС России по КЧР.

Сообщение о происшествии поступило дежурному в 14:50 мск. На место на вертолете вылетели спасатели Архызского поисково-спасательного подразделения.

"Один пострадавший на борту вертолета был спущен с хребта и передан медикам", - сказал собеседник агентства.

Также спасатели обнаружили тело еще одного лыжника и продолжают поиск остальных.

Предположительно, горнолыжники катались вне трасс.