Уголовное дело возбуждено по факту падения самолета под Коломной

28.02.19 17:13

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело после падения легкомоторного самолета "Охотник С72" вблизи Коломны, в результате которого погибли два человека, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Лариса Марковец.

"Возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета на территории дачного общества "Подлипки-3" в Коломенском городском округе по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц)", - отметила Л.Марковец.

Она добавила, что 28 февраля легкомоторный самолет "Охотник С72" вылетел с аэродрома "Северка" и потерпел крушение на территории дачного участка № 89 общества "Подлипки-3", расположенного в Коломенском округе. На борту находились пилот и пассажир, которые погибли на месте.

Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

По словам Л.Марковец, дом, на который упал самолет, был пустым.

В администрации аэродрома "Северка" "Интерфаксу" уточнили, что частный самолет вылетел от них около 14:00. Конечный пункт, куда он направлялся, неизвестен, поскольку пилот летел по индивидуальному плану.

По словам собеседника агентства, пилот не был их сотрудником, частный самолет, который разбился в четверг, базировался на территории аэродрома около двух лет.