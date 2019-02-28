Генпрокуратура РФ взыскивает с Шестуна более 425 млн рублей

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28 февраля. Interfax-Russia.ru - Генпрокуратура России внесла в Подмосковный суд уточненный иск о взыскании в пользу казны имущества экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна в размере более 425 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
По его словам, речь идет о земельных участках и автоспецтехнике. "Причем обнаруженное недвижимое имущество, фактически принадлежащее Шестуну, зарегистрировано на физических и юридических лиц, ранее не привлеченных в качестве соответчиков", - отметил А.Куренной.
Он уточнил, что в общей сложности дополнительно установлено 92 земельных участка, четыре здания, а также спецтехника - снегоходы, тракторы и погрузчики.
"В числе спецтехники: 7 снегоходов Bombardier, погрузчик Hyundai; катер "Glastron", 5 квадроциклов; трактор Беларус-320, трактор Беларус-1221.2", - сказал представитель ведомства.
Таким образом, подчеркнул он, сумма иска об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, которым фактически владел и пользовался А.Шестун, составляет 10 млрд 425 млн рублей".
Иск направлен в Красногорский городской суд Московской области.