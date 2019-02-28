Генпрокуратура РФ взыскивает с Шестуна более 425 млн рублей

28.02.19 17:41

© РИА Новости. Владимир Федоренко

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Генпрокуратура России внесла в Подмосковный суд уточненный иск о взыскании в пользу казны имущества экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна в размере более 425 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По его словам, речь идет о земельных участках и автоспецтехнике. "Причем обнаруженное недвижимое имущество, фактически принадлежащее Шестуну, зарегистрировано на физических и юридических лиц, ранее не привлеченных в качестве соответчиков", - отметил А.Куренной.

Он уточнил, что в общей сложности дополнительно установлено 92 земельных участка, четыре здания, а также спецтехника - снегоходы, тракторы и погрузчики.

"В числе спецтехники: 7 снегоходов Bombardier, погрузчик Hyundai; катер "Glastron", 5 квадроциклов; трактор Беларус-320, трактор Беларус-1221.2", - сказал представитель ведомства.

Таким образом, подчеркнул он, сумма иска об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, которым фактически владел и пользовался А.Шестун, составляет 10 млрд 425 млн рублей".

Иск направлен в Красногорский городской суд Московской области.