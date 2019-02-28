Пожар на газопроводе в Рязанской области потушен - МЧС

28.02.19 17:29

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Пожар на магистральном газопроводе в районе села Троицкое Сараевского района в Рязанской области ликвидирован.

"В 16:30 горение прекращено", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в ГУ МЧС по региону.

На месте работают семь единиц техники, 19 человек.

Магистральный газопровод прорвался и загорелся в четверг днем в районе села Троицкое Сараевского района Рязанской области. По данным МЧС, пострадавших нет. Угрозы нарушения жизнедеятельности нет.

В ООО "Газпром трансгаз Москва" уточнили, что инцидент произошел в 15:07 мск на 363 км магистрального газопровода Петровск-Елец (расширение) диаметром 1200 мм. По газопроводу временно приостановлена подача газа, в настоящее происходит выгорание газа. Расследованием причин займется специальная комиссия, которая в настоящее время уже собирается.

По данным Ситуационно-аналитического центра Минэнерго, последствий для потребителей нет. В 15-15 участок газопровода 334-393 км отключен при помощи телемеханики.

Это уже третья с начала года авария на магистральных объектах "Газпрома". Первое ЧП произошло в январе на стройке расширения газопровода "Грязовец - Выборг", второе - в начале февраля при ремонте магистрального конденсатопровода Уренгой-Сургут.

В 2018 году на объектах магистрального транспорта газа (в зонах ответственности дочерних "трансгазов" "Газпрома") произошло 10 аварий, что как минимум в два раза больше показателя 2017 года.