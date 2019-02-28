Роскомнадзор составил протокол Facebook за непредоставление данных о локализации персональных данных в РФ

28.02.19 17:46

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении компании Facebook за отказ предоставить данные о локализации персональных данных российских пользователей соцсети на территории России, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"28 февраля 2019 года Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении компании Facebook. Протокол составлен по статье 19.7 КоАП РФ в связи с тем, что компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России", - сказал В.Ампелонский журналистам в четверг.

Он уточнил, что протокол будет направлен в суд в течение трех рабочих дней.

"Документ будет направлен мировому судье для вынесения решения об административной ответственности", - добавил В.Ампелонский.

21 февраля протокол за аналогичное правонарушение был составлен в отношении компании Twitter. Мировой суд Москвы назначил рассмотрение данного дела на 22 марта. Заседание пройдет в открытом режиме.

Facebook и Twitter обвиняются в нарушении статьи 19.7 КоАП РФ "Непредставление или несвоевременное представление в организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, сведений, представление которых предусмотрено законом".

Данная статья предусматривает наказание для юридических лиц в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

По данным Роскомнадзора, ведомство в конце декабря 2018 года направляло компаниям Twitter и Facebook требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ. Однако ответы компаний, по словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, "не содержали конкретной информации о локализации или о том, в какие сроки такая локализация баз данных произойдет". В связи с этим в конце января ведомство открыло административное производство в отношении этих компаний.

Закон о локализации персональных данных россиян на серверах внутри РФ был подписан 31 декабря 2014 года и вступил в силу 1 сентября 2015 года. Любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ. Он предусматривает штрафные санкции за невыполнение этого требования, а также дает Роскомнадзору полномочия по блокировке доступа к сервисам-нарушителям в судебном порядке.

В РФ за нарушение данного закона уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора. Вопрос о локализации сетью Facebook данных российских граждан на территории РФ обсуждается с компанией с 2015 года.