Использование агрегатора "Березка" стало обязательным для федеральных госзаказчиков

01.03.19 10:29

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

1 марта. Interfax-Russia.ru - Использование Единого агрегатора торговли (ЕАТ) "Березка" для осуществления любых закупок малого объема (до 100 тыс. рублей или до 400 тыс. рублей) стало обязательным для федеральных органов власти и их подведомственных организаций.

Вступило в силу правительственное распоряжение, которым полноценный запуск "Березки" был перенесен с 1 ноября 2018 года на 1 марта 2019 года. В этот период федеральные госзаказчики в обязательном порядке могли закупать на ЕАТ только канцелярские товары. Остальные товары, работы, услуги они могли закупать на других подобных сервисах или вообще могли проводить такие закупки самостоятельно, в том числе в бумажной форме.

По данным на сайте ЕАТ "Березка", за время его работы (с лета прошлого года) на нем была размещена информация о проведении 9,1 тыс. закупок. Большая их часть, 6,4 тыс., названы несостоявшимися. Еще 1,32 тыс. закупок было отменено, и по результатам 1,4 тыс. закупок были подписаны договоры.

Как сообщалось, в апреле прошлого года правительство РФ приняло решение о создании ЕАТ "Березка". Согласно правительственному распоряжению, агрегатор должен был с 1 июля функционировать в пилотном режиме, а с 1 ноября 2018 года использование ЕАТ при госзакупках малого объема должно было стать обязательным для федеральных органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений.

Сам агрегатор был представлен "РТ - Проектные технологии" (РТ-ПТ, "дочка" госкорпорации "Ростех") в начале июня, как и регламент работы с ним.