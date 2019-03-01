Мошенницы на Урале получили 4,5 года колонии за обналичку маткапитала

01.03.19 10:33

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

1 марта. Interfax-Russia.ru - Районный суд в Челябинской области вынес приговор двум местным жительницам, шесть лет занимавшихся хищением незаконно обналиченных средств материнского капитала, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в пятницу.

В суде установлено, что соучастницы в 2009-2015 годах похитили 7 млн рублей, обналичивая принадлежащие женщинам средства материнского семейного капитала через фиктивный кооператив КПК "Экспресс кредит".

Всего от их действия пострадало 23 владелицы маткапитала, общий ущерб от действий мошенниц превысил 7 млн. рублей.

В зависимости от степени участия суд признал их виновными по чч.3,4 ст. 159 и ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество и мошенничество при получении выплат).

По результатам уголовного дела обвиняемая, виновная в совершении 23 эпизодов мошенничества, приговорена к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей.

Ее подельница признана виновной в 11 преступлениях, ее приговорили к 3 годам лишения свободы условно и штрафу 100 тыс. рублей.