Виток вокруг Земли: космических туристов отправят по маршруту Гагарина
  
Честный тариф: с апреля все пассажиры смогут летать из Южно-Сахалинска на Курилы за 5,9 тыс. рублей
   
Новые санкции: США опубликовали законопроект с новыми антироссийскими санкциями
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
01.03.19 10:33

Мошенницы на Урале получили 4,5 года колонии за обналичку маткапитала

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
1 марта. Interfax-Russia.ru - Районный суд в Челябинской области вынес приговор двум местным жительницам, шесть лет занимавшихся хищением незаконно обналиченных средств материнского капитала, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в пятницу.

В суде установлено, что соучастницы в 2009-2015 годах похитили 7 млн рублей, обналичивая принадлежащие женщинам средства материнского семейного капитала через фиктивный кооператив КПК "Экспресс кредит".

Всего от их действия пострадало 23 владелицы маткапитала, общий ущерб от действий мошенниц превысил 7 млн. рублей.

В зависимости от степени участия суд признал их виновными по чч.3,4 ст. 159 и ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество и мошенничество при получении выплат).

По результатам уголовного дела обвиняемая, виновная в совершении 23 эпизодов мошенничества, приговорена к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей.

Ее подельница признана виновной в 11 преступлениях, ее приговорили к 3 годам лишения свободы условно и штрафу 100 тыс. рублей.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.03.19 13:57
В Московском зоопарке 2 марта пройдет День кошек
.
  01.03.19 13:46
В Московском зоопарке родился птенец краснокнижного пингвина
.
  01.03.19 12:08
В столице стартовал гастрономический фестиваль "Московская Масленица"
.
  01.03.19 11:38
ГМИИ им. Пушкина готов купить полотно Тициана "Венера и Адонис" за $5-6 млн
.
  01.03.19 11:18
Рекорд низкого атмосферного давления 1938 года побит в Москве
.
  01.03.19 10:03
Два московских учебных авиацентра лишены лицензии за выявленные нарушения
.
  01.03.19 09:48
Столичная полиция задержала мужчину по подозрению в незаконном производстве лекарств
.
  01.03.19 09:44
Дело возбуждено по факту гибели сотрудника ДПС в аварии в Москве
.
  28.02.19 15:32
Мосгорсуд отказался освободить Майкла Калви из СИЗО
.
  28.02.19 15:30
Собянин предложил учредить гранты на оказание поддержки ветеранам


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket