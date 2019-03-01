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01.03.19 10:33
Мошенницы на Урале получили 4,5 года колонии за обналичку маткапитала
В суде установлено, что соучастницы в 2009-2015 годах похитили 7 млн рублей, обналичивая принадлежащие женщинам средства материнского семейного капитала через фиктивный кооператив КПК "Экспресс кредит".
Всего от их действия пострадало 23 владелицы маткапитала, общий ущерб от действий мошенниц превысил 7 млн. рублей.
В зависимости от степени участия суд признал их виновными по чч.3,4 ст. 159 и ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество и мошенничество при получении выплат).
По результатам уголовного дела обвиняемая, виновная в совершении 23 эпизодов мошенничества, приговорена к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 200 тыс. рублей.
Ее подельница признана виновной в 11 преступлениях, ее приговорили к 3 годам лишения свободы условно и штрафу 100 тыс. рублей.
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