Расходы на крымскую ФЦП планируется увеличить еще на 50 млрд рублей

01.03.19 10:36

© РИА Новости. Илья Питалев

1 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство России планирует увеличить финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) развития Республики Крым и Севастополя еще примерно на 50 млрд рублей, сообщил замминистра экономического развития России Сергей Назаров журналистам в Симферополе в пятницу.

"Добавление в программу будет, цена вопроса - около 50 млрд рублей", - сказал С.Назаров.

Крымская ФЦП принята кабинетом министров России в августе 2014 года, в нее неоднократно вносились правки, в последний раз - в сентябре 2018 года: программа продлена на два года, до 2022 года, расходы выросли на 4,9%, или более чем на 40,63 млрд рублей, примерно до 877,8 млрд рублей (в ценах соответствующих лет).

Таким образом, после нынешней корректировки ФЦП расходы могут вырасти примерно на 5,7%, до 927,8 млрд рублей.

"Дополнительные объекты будут включены в программу, количество (таких объектов - ИФ) - это предмет обсуждения с Крымом и Севастополем", - уточнил замминистра.

Как сообщалось, С.Назаров в декабре 2018 года говорил, что власти Крыма и Севастополя просили федеральные власти увеличить финансирование по программе развития регионов на 200 млрд рублей.