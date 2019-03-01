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01.03.19 10:45

Обыски проходят в новосибирском "Горводоканале"

© РИА Новости. Мирослав Ротарь
1 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия в здании МУП "Горводоканал" в Новосибирске, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Проводятся оперативные мероприятия в здании МУП "Горводоканал", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства не уточнил, в рамках какого дела проводятся оперативные мероприятия, в том числе обыски и выемка документов, отметив, что соответствующие данные могут быть обнародованы позже.

Между тем информированный источник сообщил агентству, что обыски не связаны с руководством предприятия.

"Речь идет о взаимоотношениях ("Горводоканала" - ИФ) с подрядчиками", - сказал он.

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