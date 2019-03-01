Март в Прикамье будет на 1-2 градуса теплее нормы

01.03.19 10:50

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

1 марта. Interfax-Russia.ru - Март в Пермском крае, по долгосрочным прогнозам, ожидается теплее нормы на 1 градус по северо-западу региона и более чем на 2 градуса по юго-востоку, сообщается на сайте ГИС-Центра Пермского госуниверситета (ПГНИУ).

Таким образом, в Перми средняя температура марта может составить около минус 3 градусов. Первую существенную оттепель можно ожидать уже 6 марта.

Ожидаемое количество осадков по югу края ожидается больше нормы на 30%, по северу - около нормы.

"Только за период с 1 по 3 марта в центральной и южной части края может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. Осадки продолжатся и на следующей неделе", - отмечают метеорологи.

Высота снежного покрова в Перми может достигнуть максимума (до 80 см) также в первой декаде марта.