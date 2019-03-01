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01.03.19 10:50
Март в Прикамье будет на 1-2 градуса теплее нормы
Таким образом, в Перми средняя температура марта может составить около минус 3 градусов. Первую существенную оттепель можно ожидать уже 6 марта.
Ожидаемое количество осадков по югу края ожидается больше нормы на 30%, по северу - около нормы.
"Только за период с 1 по 3 марта в центральной и южной части края может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. Осадки продолжатся и на следующей неделе", - отмечают метеорологи.
Высота снежного покрова в Перми может достигнуть максимума (до 80 см) также в первой декаде марта.
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