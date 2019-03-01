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01.03.19 10:52

Более полумиллиона автомобилей проехали по Крымскому мосту за его первую зиму

Фото инфоцентра "Крымский мост"
1 марта. Interfax-Russia.ru - Мост через Керченский пролив, который соединил Крым с материковой частью РФ в мае 2018 года, пережил первую в своей истории зиму штатно, по нему проехали более полумиллиона машин.

"В наиболее насыщенный сильными штормами период года новая дорога отработала в штатном режиме: она обеспечила бесперебойную связь между берегами. Наибольшее количество автомобилей было в декабре (почти 226 тысяч), в канун Нового года", - говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе информационного центра " Крымский мост".

За первую в истории моста зиму метеостанции зафиксировали в Керченском проливе более 900 штормовых часов (почти 38 суток).

"Самым ветреным стал январь (330 часов). В определенные дни порывы ветра достигали 24 м/с, высота волн - 2,5 м. В этом же месяце в регионе выпало наибольшее за зиму количество осадков: 64,3 мм, что составляет 200,9 % от средней многолетней нормы января (32 мм)", - отмечается в сообщении.

Для контроля за метеообстановкой и состоянием поверхности дороги на автодорожной части моста было установлено 7 метеостанций, три из них - на арке моста. Они предупреждают службу эксплуатации о том, что могут быть изморозь, лед, снег, дождь, туман, сильный ветер.

С момента открытия моста ведется комплексный мониторинг всех систем и несущих конструкций. Приборы и датчики отслеживают в режиме реального времени состояние опор и пролетных строений с учетом климатических и других нагрузок. Данные поступают в центр управления производством Крымского моста, там расчетные проектные значения сравниваются с фактическими.

"Мониторинг показал, что превышения расчетных параметров напряжений и деформаций за период работы моста не зафиксировано. Результаты многомесячных наблюдений подтверждают конструктивную надежность сооружения и его соответствие всем параметрам, заложенным проектом с гарантией на 100 лет", - говорится в сообщении.

Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.

Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.

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