Каждый второй россиянин считает, что профсоюзы не защищают трудовые права

01.03.19 10:57

© РИА Новости. Евгений Биятов

1 марта. Interfax-Russia.ru - Более половины россиян (53%) полагают, что профсоюзные организации не помогают при защите трудовых прав, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

В то же время 30% опрошенных считают, что профсоюзы помогают в защите прав, а еще 17% затруднились ответить.

Согласно результатам социологического исследования, 22% опрошенных считают, что профсоюзы не нужны в современной России, противоположной точки зрения придерживаются 71% респондентов.

По данным ВЦИОМ, при нарушении трудовых прав в профсоюзы обращались 2% россиян.

По результатам опроса, 42% респондентов полагают, что российские профсоюзы не играют никакой роли в современной России, 40% опрошенных считают, что эта роль незначительная.

В том, что профсоюзные организации способны играть значительную роль, уверены 8% россиян, отмечают в ВЦИОМ.

Как отмечают социологи, наиболее распространенная форма реагирования на нарушения трудовых прав - смена места работы, либо обращения к начальству по месту трудовой деятельности. По данным опроса, так предпочитали действовать 7% и 6% респондентов соответственно. В суд при нарушении трудовых прав обращались 3% опрошенных, а в митингах протеста принимали участие 1% респондентов, отмечают в ВЦИОМ.

При этом более половины россиян (55%) сообщили социологам, что их трудовые права не нарушались.

"Подстраховка в виде профорганизации нашим людям нужна больше для самоуспокоения. Причина сегодняшнего кризиса профсоюзов - не в плохой их работе, а в особенностях современного общества, в котором профессиональная идентичность не предполагает солидарности, индивидуальная защита прав с участием госорганов или профессиональных юристов часто эффективнее результатов коллективного действия, а интересы работодателей и работников не сталкиваются, а скорее совпадают", - комментирует результаты опроса директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 12 февраля среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.