Сотрудники "китовой тюрьмы" готовят косаток и белух к жизни в океанариумах

01.03.19 11:00

© РИА Новости. Антон Денисов

1 марта. Interfax-Russia.ru - Отловщики морских животных, заполнивших "китовую тюрьму" в бухте Средняя в Приморье, адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитания.

"Сейчас производится комплекс работ по их адаптации. Никаким трюкам мы сейчас не учим, потому что эти животные будут работать с другими людьми. И у них будут свои методы работы с ними", - сказал журналистам, приехавшим посмотреть на печально известную "китовую тюрьму" называющий себя старшим тренером адаптационного центра морских млекопитающих Андрей Насонов.

Все сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме".

Журналистам продемонстрировали навыки, приобретенные здесь млекопитающими. В частности, четыре косатки, находящиеся в одном вольере, без страха подплывают к людям и берут с рук еду. Журналистам также предлагали надеть специальные перчатки и погладить морских млекопитающих.

"Изменения с момента их появления заметны большие. Когда их привезли, они были совершенно дикие. И к рукам не подходили. Сейчас эти животные очень активно подходят к рукам. Очень активно взаимодействуют с человеком", - сказал А.Насонов.

Он добавил, что, по его мнению, возвращать белух и косаток в море сейчас нельзя.

"Если выпустить их, по моему мнению, две трети не выживут. Образ жизни этих животных подразумевает, что они живут в семье, группой", - сказал А.Насонов.

Вся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой. На части территории журналистам запретили использовать телефоны для видеосъемки, "чтобы ненужная информация не просачивалась в сеть". Позже это решение сотрудники центра объяснили тем, что телефоны могут упасть в вольеры.

Косатки содержатся в трех крытых вольерах с матовой светлой крышей, через которую проникает дневной свет, сообщает корреспондент агентства. Журналистам показали только шесть касаток из десяти, содержащиеся в настоящее время в центре. В самом первом вольере, откуда исчезла ранее одна косатка, осталось двое животных. Во втором вольере по периметру стоят обогреватели. Журналистов привели туда посмотреть, как кормят зверей. Они реагировали на человека, открывали рты, им давали еду, спокойно гладили.

Белухи находятся в 10 открытых вольерах, непосредственно в акватории. Периметр акватории затянут шугой. В вольерах шуги нет, но есть наледь на подмостках. Все вольеры разделены между собой. Между ними - дощатые мостики. При виде человека белухи активизируются, если подходишь близко к борту - они подплывают.

Как пояснили отловщики, животные разделены по возрасту. Самым младшим, по словам главного тренера, - по 2 года, самому старшему - 6 лет.