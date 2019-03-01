Свердловская область и Чехия договорись развивать промышленный туризм

01.03.19 11:08

© РИА Новости. Павел Лисицын

1 марта. Interfax-Russia.ru - Туристические компании Свердловской области заключили соглашение с представителями CzechTourism о развитии промышленного туризма на Урале и в городах Чешской республики, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

Договоренность была достигнута в рамках международной специализированной выставки Holiday world-2019 в Чехии.

По словам заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, участие представителей уральского турбизнеса в выставке организовал центр поддержки экспорта СОФПП.

"Итогом поездки стала договоренность о разработке экскурсионных маршрутов по промышленным производствам Среднего Урала и их продажа через туристические агентства в обоих странах", - приводятся в сообщении слова В.Пиличева.

По словам исполнительного директора Уральской Ассоциации туризма Михаила Мальцева, промышленный туризм является перспективным направлением.

"Вместе с нашими чешскими партнерами мы пытались найти направление туризма, привлекательное для обеих сторон. Пришли к понимаю, что самым перспективным и неохваченным остается промышленный туризм. Начнем проработку этой темы с организации конгрессов. Первый пройдет на Урале", - пояснил М.Мальцев.

Отмечается, что проведение конгресса запланировано на октябрь 2019 года. Участниками мероприятия станут порядка 200 делегатов - представители турбизнеса, промышленного комплекса, органов власти России и Чехии.