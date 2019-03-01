Каждый пятый работодатель в РФ отдает предпочтение соискателям, состоящим в браке

01.03.19 11:13

© РИА Новости. Алексей Куденко

1 марта. Interfax-Russia.ru - 20% компаний склонны отдать предпочтение при приеме на работу женщинам, состоящим в браке и имеющим детей, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в "Интерфакс".

"Замужние женщины, имеющие детей, пользуются приоритетом перед другими соискательницами в каждой пятой компании. Женщин, не состоящих в браке и не имеющих детей, предпочтут иным претенденткам 11% работодателей. Среди кандидатов-мужчин женатых и с детьми предпочтут 22% работодателей", - отмечают организаторы опроса.

По данным исследования, семейное положение и наличие детей у женщины-претендента не влияет на решение о приеме на работу в 59% компаний, на социальный статус мужчины не обращает внимания 71% предприятий.

Гендерную принадлежность соискателя, по данным опроса, учитывают 8% компаний. "Чуть больше половины рекрутеров (51%) ответили, что пол будущего сотрудника важен им только в некоторых случаях. Не важен пол кандидата для 38% опрошенных. 3% респондентов затруднились с ответом", - отмечают в Superjob.ru.

"Однако среди кандидатов, одинаково подходящих на вакансию, мужчины все-таки имеют некоторое предпочтение у работодателей: 7% однозначно выберут мужчину и только 4% - однозначно женщину. 50% скорее предпочтут мужчину и 39% скорее примут на работу женщину", - отмечают организаторы опроса.

Исследование было проведено в период с 31 января по 19 февраля текущего года среди 500 респондентов, представляющих кадровые службы и менеджмент по персоналу в 156 населенных пунктах, во всех федеральных округах РФ.