|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.03.19 11:18
Рекорд низкого атмосферного давления 1938 года побит в Москве
Как сообщает сайт "Метеоновости" в пятницу, в 01:00 атмосферное давление на станции ВДНХ понизилось до 723,1 мм ртутного столба, что стало новым рекордом для первого дня весны.
Синоптики уточняют, что предыдущий рекорд низкого давления был установлен 1 марта 1938 года и составлял 725 мм ртутного столба.
Специалисты отмечают, что аномально низкое атмосферное давление может привести к ухудшению самочувствия людей с заболеваниями сердца и сосудов, а также скачкам артериального давления, развитию приступов стенокардии, мигрени, нарушению сердечного ритма. Медики рекомендуют в такие дни не перегружать организм физическими нагрузками.
|
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket