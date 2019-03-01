Рекорд низкого атмосферного давления 1938 года побит в Москве

01.03.19 11:18

© РИА Новости. Максим Блинов

1 марта. Interfax-Russia.ru - Центр атлантического циклона, приблизившийся к Москве в ночь на 1 марта, понизил атмосферное давление в городе до аномально низких значений.

Как сообщает сайт "Метеоновости" в пятницу, в 01:00 атмосферное давление на станции ВДНХ понизилось до 723,1 мм ртутного столба, что стало новым рекордом для первого дня весны.

Синоптики уточняют, что предыдущий рекорд низкого давления был установлен 1 марта 1938 года и составлял 725 мм ртутного столба.

Специалисты отмечают, что аномально низкое атмосферное давление может привести к ухудшению самочувствия людей с заболеваниями сердца и сосудов, а также скачкам артериального давления, развитию приступов стенокардии, мигрени, нарушению сердечного ритма. Медики рекомендуют в такие дни не перегружать организм физическими нагрузками.