Эстафета огня Универсиады завершилась в Красноярске

01.03.19 11:21

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 марта. Interfax-Russia.ru - Финальный этап эстафеты огня Всемирных студенческих игр прошел в Красноярске, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".

В полдень по местному времени (08:00 мск) факелоносцы стартовали от Сибирского федерального университета и пронесли факелы с огнем по центральным улицам города. По информации пресс-службы Исполнительной дирекции Игр, общая протяженность маршрута в Красноярске составила почти 11 километров.

Среди участников завершающего этапа эстафеты огня - губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Красноярска Сергей Еремин, президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, российская теннисистка Динара Сафина, серебряный призер Олимпиады в Сочи 2014 года, сноубордист Николай Олюнин, представители компаний-партнеров Универсиады, красноярские деятели спорта, культуры, политики.

Финиш эстафеты состоялся на острове Татышев в парке Универсиады, где участники зажгли городскую чашу огня.

Зажжение главной чаши огня Универсиады состоится 2 марта, в день открытия Всемирных студенческих игр на площади возле спорткомплекса "Арены Платинум".

Огонь Универсиады-2019 был зажжен 20 сентября прошлого года в итальянском Турине, после чего начался международный этап эстафеты. В России огонь побывал в 30 городах.

Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта.