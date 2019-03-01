День здоровья в Тюмени отметят сдачей норм ГТО

01.03.19 11:28

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 марта. Interfax-Russia.ru - Общегородской спортивный праздник "День здоровья" пройдет 2 марта в Тюмени, сообщает в пятницу городской департамент по спорту и молодежной политике.

В этот день в городе - в скверах, на площадях и стадионах - пройдет череда спортивных мероприятий.

Так, на стадионе "Строймаш" все желающие смогут сдать нормы ГТО и принять участие в мастер-классах по воркауту, дыхательной гимнастике и скандинавской ходьбе.

Здесь же пройдут эстафеты на тюбингах и соревнования по преодолению препятствий.

На стадионе детско-юношеской спортивной школы "Водник" состоятся турниры по мини-футболу, состязания по перетягиванию каната и мастер-шоу по хоккею.

"Участниками мастер-шоу станут воспитанники ДЮСШ "Водник", победители и призеры Губернских игр. Им предстоит пройти такие испытания, как "Круг скорости", "Самый эффектный буллит" и "Точный бросок", - отмечается в сообщении.