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01.03.19 11:28
День здоровья в Тюмени отметят сдачей норм ГТО
В этот день в городе - в скверах, на площадях и стадионах - пройдет череда спортивных мероприятий.
Так, на стадионе "Строймаш" все желающие смогут сдать нормы ГТО и принять участие в мастер-классах по воркауту, дыхательной гимнастике и скандинавской ходьбе.
Здесь же пройдут эстафеты на тюбингах и соревнования по преодолению препятствий.
На стадионе детско-юношеской спортивной школы "Водник" состоятся турниры по мини-футболу, состязания по перетягиванию каната и мастер-шоу по хоккею.
"Участниками мастер-шоу станут воспитанники ДЮСШ "Водник", победители и призеры Губернских игр. Им предстоит пройти такие испытания, как "Круг скорости", "Самый эффектный буллит" и "Точный бросок", - отмечается в сообщении.
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