Зарплаты женщин в РФ сократили разрыв с мужскими за 16 лет - Минтруд

01.03.19 11:29

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

1 марта. Interfax-Russia.ru - Зарплаты российских женщин выросли относительно зарплат мужчин на 8,5 п.п. с начала "нулевых", сократив отставание, утверждают в министерстве труда и социальной защиты России со ссылкой на данные статистики.

"Показатель разрыва в заработной плате между мужчинами и женщинами сократился с 36,8% в 2001 году до 28,3% в 2017 году", - сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России.

Ранее в пятницу вице-премьер Ольга Голодец выступила на форуме "Роль женщин в развитии промышленных регионов" в Новокузнецке. По ее словам, процент занятости женщин высокий, однако их заработная плата составляет лишь 70% от средней заработной платы мужчин.

О.Голодец констатировала, что несмотря на имеющиеся возможности, женщины в России "не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда как у мужчин".