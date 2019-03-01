В ХМАО задержаны бандиты, планировавшие теракты и убийство полицейских

01.03.19 11:42

© РИА Новости. ФСБ РФ

1 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали в Ханты-Мансийском автономном округе членов террористической ячейки, планировавших серию терактов и убийства полицейских, сообщает пресс-служба МВД России.

Установлено, что участники законспирированной террористической ячейки, которые имели тесные связи с бандподпольем на Северном Кавказе, планировали совершить взрывы в местах массового скопления людей.

На встречах участники ячейки также обсуждали планы по нападению на объекты особой важности и жизнеобеспечения, органы государственной власти и правопорядка.

"Учитывая высокую общественную опасность террористической группы, с целью предотвращения возможных диверсионно-террористических актов были приняты неотложные меры по задержанию членов ячейки", - говорится в сообщении.

Двое участников ячейки были задержаны 1 и 15 февраля, при личном досмотре у одного изъята граната РГД-5 с запалом, а с пояса снято самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами.

В ходе обыска обнаружены и изъяты взрыватели фабричного изготовления, взрывчатое вещество, коробка с поражающими элементами и готовое к использованию СВУ на основе пластичной взрывчатки мощностью порядка 600 граммов в тротиловом эквиваленте.

Позже был задержан еще один участник, у которого были изъяты пистолет Макарова с патронами и фотография руководителя одного из подразделений УМВД России по ХМАО - Югре, на которого, возможно, планировалось покушение.